Imperia: scontro auto-moto in corso Garibaldi di fronte alla galleria, giovane in elicottero al 'Santa Corona' (Foto)

Grave incidente stradale, questa mattina intorno alle 8.30 ad Imperia, in corso Garibaldi di fronte alla galleria Gastaldi. Secondo una prima ricostruzione, un giovane a bordo di uno scooter (che stava viaggiando verso Levante) si è scontrato con un’auto (che era in direzione opposta), per cause ancora in via d’accertamento. Ad avere la peggio ovviamente il ragazzo sul mezzo a due ruote che è finito a terra.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Imperia e la Polizia Municipale. Il giovane, che ha 18 anni , ha riportato una serie di traumi su varie parti del corpo ed una vasta ferita ad una gamba. E' stato portato all’eliporto di San Lazzaro da dove, in elicottero, verrà trasferito a Pietra Ligure.

Le sue condizioni non sono gravissime ma dovrà essere valutato all’arrivo in ospedale. Il traffico è stato interrotto per alcuni minuti per consentire i soccorsi.