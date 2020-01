'Furbetti del cartellino' di Sanremo, assolti tutti i dipendenti che avevano scelto il rito abbreviato

Sono stati tutti assolti, perché il fatto non sussiste, i dieci dipendenti comunali di Sanremo che avevano chiesto di procedere secondo il rito abbreviato. Si tratta delle prime sentenze sul famoso caso dei 'Furbetti del cartellino'.



GLI INTERVENTI DOPO LA SENTENZA DEGLI AVVOCATI MORONI E GIORDANO





Questa mattina, in tribunale ad Imperia sono arrivate le prime sentenze. Il giudice Paolo Luppi si espresso su alcuni dei 42 dipendenti comunali rimasti coinvolti nell'indagine della Guardia di Finanza che portò al famoso blitz in municipio, il 22 ottobre 2015. Sedici hanno chiesto ed ottenuto il patteggiamento con pene comprese tra gli 11 mesi ed un anno e mezzo. Terminata la lettura della sentenza non sono mancate le lacrime e gli abbracci tra imputati e avvocati, così come le urla, con tanto di 'vaffa' in direzione dei giornalisti.



Fuori dall'aula, il procuratore aggiunto, la dott.ssa Grazia Pradella, ha detto: “L’impianto accusatorio che vede la Procura della Repubblica, in particolare nella persona della dott.ssa Marrali, profondo impegno continuativo ed investigativo davvero notevole, così la guardia di finanza di Sanremo. C’è una sostanziale conferma in 16 patteggiamenti ed altrettanti rinvii a giudizio. Per quanto riguarda gli abbreviati le sentenze non si commentano. Leggeremo con attenzione le motivazioni e decideremo il da farsi. Su queste posizioni vi erano delle prove che la Procura aveva considerato importanti e di spessore. Sicuramente sarà valutato con estrema serietà il dispositivo così come con estrema serietà sono state valutate le prove fotografiche e documentali”.

Come accade spesso in questi casi. La Procura ha preferito non sbilanciarsi sull’esito della sentenza. In un certo senso, appare prematuro parlare di ricorso in secondo grado ma la via appare abbastanza scontata.



La vicenda sui furbetti non si chiude oggi. Infatti, gli ultimi 16 imputati che procederanno con il rito ordinario sono stati rinviati a giudizio. Le loro posizioni saranno nuovamente trattate nelle aule del palazzo di giustizia di Imperia, il prossimo 8 giugno, data fissata per l’apertura del processo.

RITO ABBREVIATO

Roberta Peluffo – fino ad ottobre 2015, funzionario amministrativo servizio appalti

Luigi Angeloni, istruttore tecnico economato

Sergio Morabito, collaboratore amministrativo anagrafe

Maurizio Di Fazio, archivista

Loretta Marchi, responsabile Museo Civico

Luisa Mele, all'epoca componente dello staff del sindaco Maurizio Zoccarato

Alberto Moraglia, vigile del mercato annonario

Patrizia Lanzoni, coordinatrice asili nido

Rosella Fazio, servizi sociali

Paolo Righetto, operaio

RITO ORDINARIO

Giuseppe Terracciano, responsabile servizio manutenzione fabbricati

Roberto Pangallo, geometra servizio fabbricati

Alessandra Seggi, architetto lavori pubblici

Rita Torre, istruttore amministrativo servizi sociali

Fiorella Cavalca, servizio notifiche

Marco Checchi, ex operaio protezione civile

Tatiana Garibbo, commessa anagrafe

Antonella Rossi, capo tecnico manutenzione fabbricati

Giuliano Servetti, addetto videoterminale servizio programmazione e coordinamento

Mario Adami, operaio servizio tributi

Mirco Norberti, responsabile servizio notificatori

Antonio Rao, addetto terminalista servizio notifiche

Francesco Astolfi, istruttore amministrativo anagrafe

Mimo Franza, collaboratore amministrativo economato

Agatino Longhitano, istruttore amministrativo manutenzione fabbricati

Miriam Marangoni, istruttore amministrativo servizio tributi



PATTEGGIAMENTO

Antonietta Patrizia Bergonzoni, all'epoca dei fatti istruttore amministrativo anagrafe

Giancarlo Crobeddu, operaio servizio manutenzione fabbricati

Antonella Medici, funzionario amministrativo stato civile

Roberta De Amicis, funzionario amministrativo servizio tributi

Vincenzo Paternò, operaio servizio manutenzione fabbricati

Bruno Spadì, addetto videoterminali anagrafe

Elena Quadrio, coordinatore amministrativo anagrafe

Riccardo Grasso, geometra servizio viabilità

Antonio Carota, commesso servizio demografico

Alessio Vellani, funzionario del servizio progettazione arredo urbano

Claudio Castagna, messo notificatore servizio notifiche

Daniela Spizzo istruttore amministrativo

Maurizio Bolla, ausiliario servizio notifiche

Roberto Tedeschi, responsabile anagrafe

Enzo Moretto, istruttore amministrativo servizio elettorale

Mauro Gianforte, messo notificatore