Ventimiglia: festeggiato oggi dalla Polizia Municipale San Sebastiano, è anche tempo di bilanci (Foto e Video)

Si è svolta questa mattina, al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia la festa di San Sebastiano per il corpo della Polizia Locale della città di confine.

E’ stata celebrata la Messa ed il Sindaco Scullino, che ha fatto gli onori di casa, ha anche consegnato una serie di onorificenze. E’ stato poi esposto il Bilancio dell'attività svolta nel corso dell'anno 2019, secondo le varie specialità del Corpo.

126 informative di reato all'Autorità Giudiziaria

35.532 violazioni accertate al Codice della Strada

5.154 con lo Street Control

104 con il telelaser n. 104

2.989 infrazioni nelle Ztl

1.242 veicoli rimossi per sosta abusiva

659.848 euro introitati per sanzioni amministrative

103 rilevamenti di incidenti stradali di cui 62 con feriti

12 veicoli rinvenuti (oggetto di furto)

128 veicoli rimossi in stato di abbandono

16 sequestri penali per abusivismo commerciale

28 sequestri amministrativi per abusivismo commerciale

1.981 controlli espletati su commercio fisso e ambulante

121 violazioni accertate su regolamenti comunali

141 violazioni accertate in materia di commercio

256 pratiche istruite in materia di commercio

111 pratiche autorizzatone dehors

175 accertamenti in materia edilizia

101 violazioni edilizie accertate

2 sequestri di cantieri edili

24 controlli per le norme di tutela ambientale su discariche abusive

275 violazioni ambientali accertate

1.601 accertamenti a seguito variazioni anagrafiche

326 pratiche di contenzioso istruite

667 pratiche di decurtazione per punti sulla patente

440 pratiche suolo pubblico, pareri, autorizzazioni e pubblicità

