Un'altra edicola verso la demolizione a Ventimiglia: stamattina la rimozione in centro ma il popolo dei social è diviso

Questa mattina anche il sindaco Gaetano Scullino ha presenziato alla rimozione dei locali che un tempo ospitavano un'edicola in centro. L'operazione ha destato interesse sui social network anche nei giorni scorsi alla comparsa degli avvisi di divieto di sosta per permettere ai mezzi di poter operare nella giornata odierna.



La rimozione del manufatto fatiscente ha diviso il popolo del web, tra chi ha sottolineato positivamente l'intervento per eliminare una situazione di degrado e chi invece avrebbe preferito un restauro finalizzato ad ospitare ad esempio un ufficio di informazione turistica. Un'opzione, quest'ultima, avanzata proprio per la centralità dell'ex edicola ma che si scontra con la presenza di quello che in teoria dovrebbe essere il chiosco dedicato all'aiuto dei turisti, nei locali all'angolo di via Roma e via Girolamo Rossi, in una posizione più decentrata rispetto a chi arriva, ad esempio, in treno.



Quanto avvenuto oggi non è la prima volta che accade nella città di confine. Infatti, un'altra di queste edicole era stata rimossa l'anno scorso, il 25 luglio, in piazza della Costituente. La scomparsa delle edicole dalle città è un dato di fatto che colpisce Ventimiglia insieme a molte altre realtà italiane, segno di un settore che da tempo accusa una forte crisi.