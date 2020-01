In città scatta il piano per il 70° Festival di Sanremo: ecco le norme per viabilità, trasporti, raccolta differenziata e accesso all’area palco di piazza Colombo

Il 4 febbraio scatterà la 70ª edizione del Festival di Sanremo, un evento che ogni anno stravolge (in bene) la vita quotidiana della città. L’edizione 2020, in particolare, segnerà un punto di svolta nella storia recente della kermesse con il grande palco di piazza Colombo che porterà il Festival anche al di fuori dell’Ariston, tra la gente, nel cuore di Sanremo. Una novità che a previsto un netto cambio di rotta anche dal punto di vista della sicurezza.

Per questo l’amministrazione comunale e il Comando di Polizia Municipale (insieme a molti degli attori che operano in città per i vari servizi pubblici) di Sanremo hanno scelto di comunicare alla città le misure adottate e che, per forza di cose, un po’ modificheranno la vita quotidiana dei sanremesi per qualche giorno. Ma ne vale la pena.

Ecco le disposizioni per la viabilità e i divieti nelle zone adiacenti al palco di piazza Colombo.

VIABILITÀ E DIVIETI ZONA ADIACENTI AL PALCO



- Da domenica 2 a martedì 11 febbraio, tutti i giorni dalle 10 del mattino fino al termine degli spettacoli serali, chiusura di via S. Francesco (altezza via Roglio), via Asquasciati, via Manzoni e via Marsaglia. Quindi, il transito, sarà liberamente consentito su tali vie tutti i giorni dal termine degli spettacoli serali fino alle ore 10 del mattino.

- Da domenica 2 a martedì 11 febbraio divieto di sosta in via S. Francesco (da via Roglio al civico 17), via Astraldi e via Roglio (lato ponente da via San Francesco a via Astraldi)

- Da domenica 2 a domenica 9 febbraio, o comunque fino allo smontaggio delle strutture, per via Capitan Pesante, transito in entrata e in uscita su via XX Settembre

Deroghe ai divieti di cui sopra:

- In via San Francesco sarà comunque sempre consentito l'accesso per permettere operazioni di carico e scarico, per raggiungere i parcheggi in struttura dei supermercati, per accesso titolari di posto auto privato e per titolari di contrassegno diversamente abili.

- In via Manzoni, fino all’ingresso dell’autostazione, sarà consentita la circolazione ai mezzi della Riviera Trasporti, ai Taxi, ai veicoli della RAI e per chi raggiunge il parcheggio privato in struttura.

- In via Canessa sarà sempre consentito l'accesso ai titolari di posto auto privato.



CARICO E SCARICO

- da martedì 21 gennaio a domenica 2 febbraio saranno consentite operazioni di carico e scarico in Piazza Colombo (zona antistante panetteria

- da domenica 2 febbraio a martedì 11 febbraio le operazioni di carico e scarico saranno sempre consentite su Via San Francesco (da via Roglio a via Astraldi)

AREE TAXI

- da giovedì 23 gennaio a domenica 2 febbraio l’area taxi sarà posizionata su via Asquasciati

- da domenica 2 a martedì 11 febbraio rimarrà posizionata in via Asquasciati (con 3 posti taxi) e i restanti posti saranno collocati in autostazione (area di fronte biglietteria)

AREE PARCHEGGIO STRAORDINARIE

In occasione della settimana del Festival, dalle ore 00 del 1° febbraio alle ore 24 dell’11 febbraio saranno implementate le aree parcheggio per un totale di più di 200 posti auto e 60 posti moto in: Passeggiata Salvo D'Acquisto; Corso Trento Trieste (ciclabile a mare tra Yacht Club e Morgana); aree portuali esclusivamente nelle zone segnalate

PALAFIORI

Da domenica 2 a domenica 9 febbraio il parcheggio del Palafiori sarà chiuso. L'accesso al Palafiori sarà comunque sempre consentito ai titolari di biglietto del Festival (entro le 19.00) e ai veicoli della produzione accreditati

ACCESSO E SICUREZZA - “ZONA PALCO” PIAZZA COLOMBO

- L'accesso alla “zona palco” di Piazza colombo sarà regolato da varchi

Presidiati, e consentito fino al raggiungimento della capienza massima consentita

- Esclusivamente per residenti e operatori delle attività commerciali della “zona palco” sarà garantito un fast pass per consentire un facile e rapido acceso ai varchi

- Sarà opportunamente segnalato tramite apposita cartellonistica un percorso pedonale alternativo passante per Via Marsaglia e Via Canessa che, in caso di chiusura Piazza Colombo per raggiunto limite di capienza, faciliterà il raggiungimento della zona a ponente della piazza e viceversa

- Saranno emesse opportune ordinanze sindacali per vietare nella “zona palco” di Piazza Colombo durante la settimana del Festival la somministrazione di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e l'utilizzo di spray urticanti

- Da domenica 2 febbraio nella “zona palco” di Piazza Colombo sarà allestito un punto avanzato di primo soccorso

IGIENE URBANA

- Nella “zona palco” sarà eseguita la consueta raccolta rifiuti tutti i giorni fino alle ore 10 del mattino e una squadra di 4 operatori di Amaie Energia lavorerà stabilmente all’interno della stessa. Inoltre, Amaie Energia durante il periodo del Festival garantirà le seguenti misure straordinarie in via San Francesco:

- tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 24 apertura ecopunto di via San Francesco per il conferimento

- tutti i giorni stazionamento di un ecocompattatore

TRASPORTO PUBBLICO RT

Nonostante la chiusura al transito di Piazza Colombo e delle vie adiacenti, il servizio di linea RT sarà garantito senza alcuna interruzione utilizzando percorsi alternativi.

Il percorso alternativo in occasione della chiusura dell’ultimo tratto di via San Francesco è il seguente: in corrispondenza del sottopasso di Via San Francesco con Via Roglio si svolta a sinistra per Via Volta raggiungendo il Rondò Garibaldi proseguendo per Via Fiume e Corso Orazio Raimondo.

Le linee interessate da questa modifica sono le seguenti: 14/1 Baragallo; 14/2 Tinasso; 14/8 Ospedale/San Pietro; 14/10 San Bartolomeo/San Giacomo; 14/11 San Romolo; 14/14 San Giovanni/Picchetta

Percorso alternativo anche sulla linea 14/U La Brezza /Villa Helios causa chiusura Corso Garibaldi: raggiunto il Rondò Garibaldi si dirige in Via Fiume e Corso Orazio Raimondo.

SCUOLE

Grazie alla collaborazione con i dirigenti scolastici, alcuni plessi rimarranno chiusi nel periodo del festival.