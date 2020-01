Bordighera: sabato prossimo la presentazione dell'opera prevista alla fontana del 'Bel Sit'

Sabato prossimo alle 11, al centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, l’Amministrazione di Bordighera presenterà il progetto dell’opera che sarà posta al centro della nuova fontana che adornerà via dei Colli, nell’area del ‘Bel Sit’.

“L’aiuola oggi esistente lascerà spazio ad un’opera d’arte, che accoglierà coloro che giungeranno dall’autostrada” ha detto il Sindaco Ingenito che prosegue: “Giancarlo Mazzoni, che firmerà la scultura, sarà con noi sabato per la presentazione del progetto, e sarà un piacere potergli esprimere la nostra gratitudine per aver saputo cogliere con sensibilità il legame tra Bordighera e uno dei suoi tesori più preziosi. Il mio personale ringraziamento al Consigliere Claudio Gavioli, che si è speso con passione per realizzare questo intervento che testimonia ulteriormente la nostra volontà di rendere Bordighera sempre più bella, curata, ospitale”.