70° Festival di Sanremo: da giovedì prossimo scatta il divieto di transito nel tratto finale di corso Garibaldi, sarà in vigore fino al 10 febbraio

Sta per arrivare il Festival di Sanremo e in città scattano le limitazioni al traffico per via degli eventi e della logistica legata alla kermesse, senza dimenticare il capitolo sicurezza.

Anche quest’anno sarà chiuso al traffico il tratto finale di corso Garibaldi, il divieto di transito entrerà in vigore alla mezzanotte del 23 gennaio e sarà valido fino al 10 febbraio prossimo. Ma già questa domenica ci sarà un ‘antipasto’ con lo stop alla circolazione dalle 8 alle 12. L’intera via, invece, sarà interdetta al passaggio di veicoli con un peso superiore ai 35 quintali.

L’ordinanza pubblicata dal Comando di Polizia Municipale prevede anche il divieto di svolta a destra in via Manzoni all’intersezione con corso Garibaldi. Sarà chiusa anche l’uscita del Palafiori di corso Garibaldi, i mezzi usciranno solamente su via Volta.

In allegato l'ordinanza