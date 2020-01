Realizzazione collegamento Armo-Cantarana in 5 anni, il forte scetticismo di un lettore

Un nostro lettore, Renzo Tacchini, ci ha scritto in relazione alle dichiarazioni rilasciate ieri sulla possibile realizzazione in soli 5 anni del collegamento Armo-Cantarana:

“Penso ad un errore perché, in caso contrario l’affermazione è da ritenersi uno ‘spot’ ed argomento con il fatto che, sulla statale sopra Pieve di Teco, da 5 anni è in funzione un semaforo che regola il traffico a senso alternato, per un cantiere di circa 300 metri e non si capisce quando finirà il disagio, constatato che, da mesi, non si vedono operai al lavoro. Nel traforo, della lunghezza di diversi chilometri, ad oggi è stato fatto solo il foro pilota. Come si può pensare di realizzare galleria, svincoli ecc. in così poco tempo? Non basta un anno per poter affidare i lavori con i tempi della burocrazia italiana”.