Ventimiglia: sabato scorso, proficuo incontro su diritti civili e cittadinanza

Presso il Centro Sociale Spes di corso Limone Piemonte a Ventimiglia si è realizzato sabato 18 gennaio un proficuo incontro sul tema della Cittadinanza, introdotto da una Conferenza, corredata da opportune "slide" (diapositive) del prof. Enrico Biale, filosofo e docente universitario. Nel corso dell'incontro è stato ribadito tra l'altro il concetto che al termine del ciclo scolastico la cittadinanza italiana (con i conseguenti diritti e obblighi) va riconosciuta a tutti, con il buon senso dello "Jus culturae". Al buon esito della conferenza e dei quesiti posti, si è brindato nel corso di un gustoso aperitivo offerto dalla Scuola di Pace presieduta da Luciano Codarri in sinergia con la signora Anna Ricelli festeggiata per il suo compleanno. Per informazioni sulle prossime iniziative al Centro Spes tel. 0184 355800



(foto E.Raneri)