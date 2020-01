Rezzo: sopralluogo del Presidente della Regione Giovanni Toti e dell’Assessore Marco Scajola a Cenova

Dopo il convegno a Pieve di Teco, il Presidente della Regione Giovanni Toti, l’Assessore regionale Marco Scajola, accompagnati dal Sindaco Renato Adorno , si sono recati a Cenova frazione di Rezzo per un sopralluogo sulla frana che ha gravemente colpito la località. La Regione Liguria ha già stanziato un primo contributo di €240.000. Successivamente si è svolto in Comune un incontro con amministratori e cittadini per fare il punto della situazione.

”Cenova e altre località del territorio imperiese - ha diciarato l’Assessore Marco Scajola - sono state gravemente colpite dal maltempo, il nostro impegno è massimo per affrontare le problematiche e dare nel più breve tempo possibile le giuste risposte al territorio. La Regione sta facendo il massimo, auspichiamo medesimo impegno da parte del Governo centrale attraverso lo stanziamento di cifre importanti”.