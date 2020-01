Liguria2020: il presidente Toti ed il centrodestra unito chiedono che il Governo agisca sulle infrastrutture "Un'endemica mancanza di investimenti e la necessità di intervenire subito" (Foto e Video)

“Questo è stato un momento di approfondimento sul ponente, le vicissitudini dell’autunno scorso, le infrastrutture danneggiate hanno aggravato una situazione che già di per se sconta un’endemica mancanza di investimenti e la necessità di intervenire al più presto”.

E’ questa la conclusione di Giovanni Toti, governatore della Liguria, al termine del confronto a Sanremo, durante gli ‘Stati Generali di Liguria Popolare. Un’iniziativa politica che di fatto è risultata essere il primo incontro pubblico ufficiale, in provincia di Imperia, per la coalizione di centro destra pronta a sostenere Toti, per un secondo mandato.

L'INTERVISTA AL PRESIDENTE DI REGIONE LIGURIA GIOVANNI TOTI

Una giornata per parlare di infrastrutture ed ambiente. Così, sullo stesso palco, Liguria Popolare, ha portato oltre al consigliere regionale e presidente, Andrea Costa, anche gli altri rappresentanti dei partiti: Carlo Bagnasco per Forza Italia, l’On. Flavio Di Muro per la Lega, Massimiliano Iacobucci per Fratelli d’Italia. Con loro anche Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera dell'autostrada A10, dopo il crollo del Ponte Morandi.



Il tema delle vie di collegamento e della sicurezza ha tenuto banco per tutta la durata dell’incontro odierno. I lavori sono stati aperti da Antonio Bissolotti, per Liguria Popolare e dopo breve ha fatto il suo ingresso sul palco, il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, a testimonianza che i temi trattati oggi non conoscono colore politico.



LE INTERVISTE AL SINDACO ALBERTO BIANCHERI ED AI RAPPRESENTANTI DELLA COALIZIONE DI CENTRODESTRA





I rappresentanti ponentini del centrodestra unito hanno lanciato un grido comune chiedendo al Governo centrale un’azione di intervento su temi importanti per la provincia di Imperia ma più in generale per tutta la Liguria, come la conclusione dell’Aurelia Bis, piuttosto che il raddoppio ferroviario.- ha aggiunto il governatore della Liguria.Poi, sulla questione autostrade, il Governatore della Liguria ha chiesto che il Governo prenda una decisione rompendo l’immobilismo che sta danneggiando la regione da oltre 1 anno.- conclude Toti