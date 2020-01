San Lorenzo al Mare: questo pomeriggio, appuntamento con la rassegna 'A Teatro per Merenda con mamma e papà'

Continua oggi pomeriggio alle ore 16 alla Sala Beckett di San Lorenzo al Mare, la 5 edizione della Rassegna organizzata dal Teatro dell'Albero, comune di San Lorenzo e la Direzione artistica del Teatro dei Mille Colori, "A Teatro per Merenda con mamma e papà". Oggi è la volta di Magic Bunny in “Magie Tutte da Ridere”: il più scoppiettante e divertente spettacolo di Magia per tutta la famiglia con uno dei più bravi intrattenitori del momento…con più di 700 repliche in tutta Italia ha la capacità di rendere veramente magica la festa per chiunque. Ritmo, colori e luci danno a questo spettacolo una rilevanza internazionale

Prezzo del biglietto € 6 compresa la merenda dopo spettacolo condivisa con genitori, nonni, amici. Info 347 7302028. Biglietti dalle 15.30 in poi al bottegai no del Teatro in via Vignasse 1 San Lorenzo al Mare