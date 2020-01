Per i sanremesi Skeletoon un prestigioso tour con i Rhapsody of Fire, 28 date in 17 Paesi: “Porteremo in tutta Europa la cultura musicale della nostra città”

Grande vetrina internazionale per gli Skeletoon, ormai nome noto nel panorama metal con la loro anima ‘nerd’. La band sanremese sarà in tour dal 13 febbraio al 16 marzo con i Rhapsody of Fire, leggendaria band metal di fama internazionale. Sono ben 28 le date fissate per un tour che toccherà ben 17 Paesi partendo dall’esordio di Sheffield per chiudere poi a Parigi.

La band è attiva dal 2006 e ha tre dischi all’attivo. L’ultimo “They never say die”, un tributo meta al film “The Goonies”, è nella Top Power Metal Album Charts in Italia, Sud America e Giappone.



“Siamo davvero impazienti, una possibilità come questa è il classico treno che passa una sola volta nella vita - ci dicono gli Skeletoon a pochi giorni dalla partenza del tour - i Rhapsody of Fire hanno scritto la storia del nostro genere musicale e condividere con loro i palchi di tutta Europa sarà un’esperienza che custodiremo gelosamente per il resto della nostra carriera. Il livello di una band come i Rhapsody of Fire, oltre che di eventi di questo tipo, sono il massimo raggiungibile. Ci confronteremo con un circuito che muove migliaia di persone per ogni concerto. Siamo grati a chi ha creduto che anche noi potessimo avere questa nostra occasione”.

“Saremo in tour tra febbraio e marzo come prima power metal band di Sanremo a raggiungere un tale obiettivo - concludono gli Skeletoon - ne siamo davvero fieri e siamo sicuri che anche la nostra città ne potrà beneficiare dimostrando a tutta Europa quanto la cultura musicale faccia parte della nostra storia locale”.



Gli Skeletoon (Scarlet Records) sono: Tomi Fooler (vocals), Fabrizio Taricco (rhythm guitar), Andy ‘K’ Cappellari (lead guitar), Jack Stiaccino (bass guitar), Michele ‘Holmes’ Olmi (drums).