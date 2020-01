Imperia: con la scrittrice Beatrice Masini, oggi si apre la rassegna 'La Riviera dei Libri'

Questo pomeriggio, domenica 19 gennaio, primo appuntamento imperiese della rassegna letteraria "La Riviera dei Libri", che fino al termine di marzo coinvolgerà prestigiosi nomi della letteratura italiana contemporanea.

Per la 'prima' sarà ospite Beatrice Masini, Direttore Bompiani e traduttrice di "Harry Potter", che presenterà "Taccuino di una donna timida di Orsola Nemi". Un testo ricco di bozzetti, pensieri e poemetti, raccolti tra il 1955 e il 1965, che documentano una vita trascorsa in grandi case zeppe di libri e di gatti, aperte su giardini e orizzonti nei quali la fantasia ha spazio per correre ed esprimersi.

L'appuntamento è alle ore 17 presso l'Auditorium della Camera di Commercio di Imperia. A intervistare l'ospite sarà la giornalista del Secolo XIX Milena Arnaldi. L'ingresso è gratuito.

"Si apre una rassegna di assoluto livello. Mi auguro che gli imperiesi rispondano anche quest'anno con grande entusiasmo. Si tratta di momenti di riflessione culturale che vanno oltre la semplice presentazione di un libro. Ringrazio tutti coloro che collaborano al progetto, a partire dalla professoressa Francesca Rotta Gentile", dichiara l'assessore alla Cultura, Marcella Roggero.