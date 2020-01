Camporosso: grande affluenza a 'Porte Aperte 2020' della 'Biancheri Creazioni' (foto e video)

Grande successo di visitatori al 'Porte Aperte 2020' alla 'Biancheri Creazioni', il consueto appuntamento annuale organizzato dall'azienda leader mondiale nell'ibridazione, nella ricerca e nella commercializzazione dei ranuncoli.

Centinaia le persone che tra ieri e oggi hanno visitato l'azienda: addetti ai lavori, appassionati, ma anche tante persone semplicemente curiose di ammirare dal vivo le ultime creazioni ideate in tema di ibridazione. Grande interesse anche da parte dei coltivatori, presenti in gran numero per osservare da vicino le ultime novità.





Video e foto a cura di Eugenio Conte