Imperia: durante la notte, vandali fanno a pezzi specchietti delle auto parcheggiate sul lungomare Vespucci

Raid vandalico questa notte ad Imperia sul lungomare Vespucci all’altezza del torrente Impero dove alcuni malintenzionati hanno rotto gli specchietti delle auto parcheggiate in fila. Non è la prima volta che in questa zona capitano episodi di questo tipo. Intanto i proprietari hanno già presentato denuncia alle forze dell’ordine nella speranza di individuare gli autori del gesto.