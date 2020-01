Addio a Giampaolo Pansa: la memoria va a Sanremo con la storia del calvario subito nel dopoguerra da Adriana Origone per mano dei partigiani gappisti

La morte del famoso giornalista e scrittore Giampaolo Pansa, avvenuta domenica scorsa a Roma si porta dietro anche una storia legata alla riviera dei fiori. Nel libro ‘I vinti non dimenticano’, pubblicato nel 2010 da Rizzoli, si racconta un episodio avvenuto nel 1945, quello che coinvolse Adriana Origone.



Lei è morta nel 2008 a Sanremo, portando sulla sua pelle le ferite lasciate dalle torture e dalle violenze subite a partire dal 25 aprile del 1945. Nel libro di Pansa, in poche ma durissime pagine dove ogni parola è soppesata con cura e raggiunge lo stomaco, c’è il racconto di quello che subì questa giovane genovese la cui unica ‘colpa’ era di essere stata un’ausiliaria tra i fascisti, a partire da vent’anni, nel 1943.



Per parlare di questo episodio Pansa cita tre fonti: “A destra della città proibita. Genova. Quelli che non si arresero”, di Sergio Pessot e Piero Vassallo; “Mio padre, un Repubblichino” di Alessandra Artale - figlia di Adriana Origone; “Ultima Crociata” di Pietro Giulio Oddone.



Tutto ha inizio nel 23 aprile del 1945, quando la brigata nera genovese scelse di lasciare la città di fronte all’avanzata dei partigiani. Adriana Origone, invece, decise di non andare via, perchè non aveva mai partecipato ad alcuna azione militare e quindi pensava di essere al sicuro da eventuali rappresaglie. Purtroppo si sbagliava. Secondo quanto si racconta nel libro, la sua sorte fu un vero e proprio viaggio all’inferno tra le mani dei gappisti (Gruppi di Azione Patriottica), gruppi di partigiani nati su iniziativa del Partito Comunista ed ispiratisi alla resistenza francese.



Adriana Origone subì violenze per una notte intera, tra il 26 ed il 27 aprile del 1945. I giorni successivi furono di ulteriore tormento. Venne ancora torturata e picchiata selvaggiamente. Alla fine ormai irriconoscibile venne messa in una gabbia a palazzo Ducale nel centro di Genova e lì esposta a testimonianza di come venivano punite le donne fasciste. Rimase così per una trentina di giorni fino a quando non venne portata in carcere a Marassi, per lei un sollievo dopo il calvario patito. Alla fine a settembre dello stesso anno venne rimandata a casa. Non subì mai alcun processo.



A differenza di altre donne fasciste lei non venne uccisa dopo le violenze e le torture. Sembra grazie ad una possibile rappresaglia da parte di altri ‘camerati’. Nonostante questo triste capitolo, Adriana Origone, nel dopoguerra ebbe modo di rifarsi una vita: organizzò una rete di aiuti per camerati sconfitti e trovò l’amore. La sua strada si incrociò con quella di Ottavio Artale.



Anche la sua storia non era stata facile. Giovane studente di medicina, arruolatosi nella Guardia Repubblicana, catturato dagli inglesi nell’aprile del 1945, finì in un campo di prigionia in Algeria da dove fuggì per tornare a Genova.



Anche Ottavio Artale è legato alla riviera dei fiori. Infatti è stato per diversi anni medico condotto nella valle Argentina. Poi, medico a Sanremo ed elemento di spicco del MSI in consiglio comunale a Sanremo. Entrambi condussero una vita politica coerente.



Adriana ed Ottavio, si innamorarono nel 1950, ed ebbero due figlie Rossana ed Alessandra. Per le torture subite dai partigiani lei non potè mai allattarle. Lui aiutò la compagna a superare i traumi lasciati da quei giorni. Morirono entrambi a Sanremo, lei nel 2008 a 85 anni e lui nel 2010 a 84 anni. Ebbero una vita felice.