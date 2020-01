Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 19 gennaio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 19 GENNAIO

SANREMO



10.00-17.00. Apertura straordinaria della Pinacoteca Rambaldi a Coldirodi in occasione della festa patronale di San Sebastiano

10.30. ‘Infrastrutture e Ambiente’: incontro pubblico organizzato da ‘Liguria Popolare’ con tavola rotonda alla quale partecipano Giovanni Toti, Marco Bucci, Edoardo Rixi, Maurizio Lupi, Massimiliano Iacobucci, Carlo Bagnasco e Andrea Costa. Teatro Centrale



11.30. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro con discussione libera promosso dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, partecipazione libera



18.30. Per la rassegna ‘Venticinque note’, showcase del musicista Andrea Giraudo. Sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino, ingresso libero



IMPERIA



10.30. 1° Cross Parco Urbano su un circuito dedicato ai cadetti/e e ragazzi/e rispettivamente di 2.000 mt. e 1.500 mt con percosro all’interno del Parco Urbano su sterrato e prato. Evento a cura della Società Club Marathon Imperia. Ritrovo presso il Palazzetto dello Sport



17.00. Per ‘Cervo blu… d’inchiostro’, Beatrice Masini, Direttore Bompiani e traduttrice di ‘Harry Potter’, presenta ‘Taccuino di una donna timida di Orsola Nemi’ (ed. Bompiani). Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ingresso libero



VENTIMIGLIA



8.30. Itinerario ad anello al villaggio medioevale di Peillon, a pochi chilometri da Nizza, partendo da La Grave de Peille, accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone Ponentetrekking (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608



BORDIGHERA



15.30. Visita guidata in Villa Mariani (7 euro a persona). Ritrovo davanti alla Villa nel Centro storico, info 0184 265556



TAGGIA



9.00. Escursione da Colle Melosa al Monte Grai accompagnati da una guida ambientale ed escursionistica iscritta ad AIGAE (10 euro). Ritrovo presso parcheggio stazione di Taggia, info 347 6006939

SANTO STEFANO AL MARE



9.00-19.00. Mercatino di artigianato, curiosità e non solo. Piazze del Paese (tutte le terze domeniche del mese)

DIANO MARINA



11.00 & 16.00. Festa di Sant'Antonio Abate: S. Messa Pontificale presieduta dal Vescovo diocesano S.E. Mons. Guglielmo Borghetti ed animata dalla Corale Don Angelo Bianco (h 11) + alle 16, Canto dei Vespri e Processione con l'effigie del Santo, con la partecipazione della Banda musicale ‘Città di Diano Marina’, le Confraternite e le Associazioni Laicali, Benedizione solenne dell'Assemblea. Chiesa Parrocchiale S. Antonio Abate



ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA



10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

PIEVE DI TECO



8.30. Escursione guidata sulle tracce del lupo a cura dell’Associazione Monesi Young (10 euro). Ritrovo a Pieve di Teco, info 333 6853041



14.30. Presentazione del progetto definitivo della variante di Pieve di Teco- Ormea traforo di valico Armo-Cantarana. Evento a cura della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, Camera di Commercio di Cuneo e da Eurocin Geie. Auditorium Rambaldi (info)



ROCCHETTA NERVINA



9.30. ‘Rocchetta ti aspetta’: due giorni di festa per la fine dell’isolamento subito a causa dei recenti eventi idrogeologici (per leggere il programma cliccare questo link)



FRANCIA

MONACO

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

10.30 & 15.00. 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: spettacolo di selezione. Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5 (più info)

16.30. ‘Zize, Le One Miss Show’: caffè-teatro con Thierry Wilson. Théâtre des Variétés (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate