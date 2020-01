Lieto fine per sette cuccioli della stessa mamma, tutti adottati da altrettante famiglie

"L'amore per i cani oltre l'adozione. Da una probabile triste sorte di una giovane cagnolina è nata una favola.

Sette famiglie unite da un unico scopo, quello di far crescere ed amare gli Yukini, i cuccioli nati dalla nostra Yuka adottata dopo essere stata salvata in Aspromonte da delle volontarie mentre cresceva in lei un dolce segreto, che con l'aiuto di tanti amici siamo riusciti ad affrontare.

Dalla ricerca minuziosa degli adottanti alla condivisione giornaliera di otto famiglie che scambiandosi consigli e confidenze hanno fatto crescere oltre ai cuccioli anche la nostra amicizia.

L'emozionante abbraccio che continua da quattro mesi con condivisioni, foto, video ed esperienze, è culminato domenica scorsa in un incontro con mamma Yuka i suoi cuccioli e gli umani grandi e piccini. Destinato a durare a lungo grazie all'amore per gli animali. La favola continua...

I protagonisti: Yuka (Mamma) Kiro, Kody, Lana, Milk, Shon, Yuky e Zoe. Senza dimenticare tutti i componenti delle meravigliose famiglie adottive. Grazie a tutti voi Guido e Loredana"