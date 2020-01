Imperia: nuova raccolta di cibo per animali da compagnia a cura dei volontari dell'Accademia Kronos

Oggi i volontari dell'Accademia Kronos della sezione Imperiese hanno svolto una nuova raccolta di cibo per animali da compagnia presso il Superstore Conad di via G. Airenti di Imperia nel reparto Pet Store.



"Parte della raccolta - spiega Giuseppe Gandolfo, Presidente provinciale Imperiese dell'Accademia Kronos - è stata donata al canile la Cuccia di Imperia che provvederà a consegnare a sua volta a persone propense a adottare un cane o un gatto del canile. Per la splendida giornata e per la proficua raccolta vogliamo ringraziare la dirigenza, le commesse del Superstore Conad reparto Pet Store, tutte le persone che hanno donato e tutti i volontari che sono intervenuti".