Alessandro Piana sulle filiere alimentari sostenibili: “il brand ligure, unico e inimitabile, batte la globalizzazione”

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato questa mattina all’Assemblea regionale delle cooperative agroalimentari aderenti a Legacoop Liguria, organizzata a Taggia.

"Questo settore rappresenta da secoli un volano economico strategico per lo sviluppo della nostra economia e la peculiarità ligure - sottolinea il presidente - consiste in una produzione non quantitativa, ma qualitativa e di eccellenza che si basa, dunque, su un approccio ecosostenibile e rispettoso dei ritmi e dei tempi della terra".

Secondo Piana, infatti, "in Liguria l’attività dell’uomo si costruisce in un equilibrio armonico fra le esigenze del mondo agricolo e la tutela delle biodiversità, che rappresenta la caratteristica delle nostre produzioni e fa parte di antiche tradizioni. E tutte le iniziative assunte dalla Regione sono mirate proprio a contrastare ogni tentativo di emulazione o di plagio e sono ispirate alla conservazione di questa impronta che, battendo l’aggressività della globalizzazione, rende il brand ligure unico e inimitabile".