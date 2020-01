‘Sanremo NewTalent’, finale 2020 nell'Hospitality del Festival della Canzone Italiana

Grazie alla collaborazione di Vincenzo Russolillo, patron dell'Hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana, saranno 60 i cantanti che si alterneranno nello studio televisivo "Tenco" all'interno della celebre "Casa Sanremo". Ognuno con le proprie speranze, le proprie aspettative e tanti sogni nel cassetto da realizzare, spesso con un unico chiodo fisso che li accomuna tutti: ottenere un contratto con una famosa major e ottenere finalmente il proprio nome stampato sulla copertina di un cd.

Da 6 a 60 anni, loro, sono i concorrenti di Sanremo Newtalent, il contest canoro più prestigioso per gli artisti italiani emergenti, quelli che sulle tavole dell’Ariston, un giorno, potrebbero arrivarci davvero.

Reclutati, uno per uno, da scuole di musica, talent scout collegati, concorsi minori, audizioni territoriali e audizioni online, provengono da tutte le regioni italiane, interpretano ogni tipologia di genere musicale.

Le audizioni nazionali dirette a cura di CastingUfficiali.it si terranno il 5, 6, 7, febbraio ascoltati e recensiti da una giuria di critici musicali, presieduta dal Maestro Vince Tempera, autentico mostro sacro della musica d’autore, scelto da Quentin Tarantino per la colonna sonora di “Kill Bill – Volume 1” e autore, tra gli altri, della leggendaria sigla di “Ufo Robot”.



Per questa ottava edizione del contest, accanto a Devis Paganelli patron di Sanremo Newtalent, ci sarà un’altro personaggio di fama nazionale, l’indimenticabile Maria Teresa Ruta che, da tanti anni, collabora ai progetti artistici del manager riminese con l’obiettivo di scoprire le voci emergenti della musica contemporanea. In giuria, non a caso, siederà anche suo marito, il noto produttore musicale Roberto Zappulla.

La finale del talent – che sarà trasmessa sulla piattaforma Sky – è in programma l'8 febbraio nella Sala Centrale di Casa Sanremo nell’area dedicata alle emittenti radiofoniche nazionali che, durante la settimana sanremese, trasmettono no-stop dalla capitale della musica.



Alla finalissima, nelle vesti di special-guest, parteciperà anche Lorenzo Satta, vincitore dell’ultima edizione di Sanremo NewTalent che, nell’occasione, presenterà in anteprima il suo brano appena inciso con la collaborazione e produzione di Paolo Paolini.



«Sanremo NewTalent – spiega il patron Devis Paganelli – è una vetrina di grandissimo prestigio perché riunisce oltre una settantina di cantanti che, nel corso dell’anno, sono stati selezionati tra migliaia di candidati. Noi non promettiamo la celebrità, ma offriamo agli artisti delle opportunità serie sottoponendoli al giudizio di una giuria tecnica di altissima e comprovata qualità. Negli anni, tante star della musica contemporanea sono passati da contest come Sanremo Newtalent e l’auspicio è di trovare, anche in questa edizione, il cantante in grado con la sua voce di segnare la storia della musica d’autore».