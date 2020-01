Sanremo: notevole afflusso di pubblico per l'ultimo weekend del luna park

Sono tantissime le persone che si stanno godendo l'ultimo weekend del luna park di Sanremo. Domani le giostre diranno arrivederci alla città dei fiori.



Una cinquantina le attrazioni presenti. Anche quest'anno il Luna Park ha registrato un massiccio afflusso di persone, fin dalle prime ore dell'apertura, il 23 novembre arrivando infine ad oggi, penultimo giorno in città.



Come ricordano dal Luna Park: "Domani sarà l'ultima occasione per approfittare della promozione con le giostre a 1 e 2 euro".