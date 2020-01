Bordighera: sabato prossimo, serata di musica con Matt Lecler, Ciro e Filippo Alborno

Grande evento in programma sabato 25 gennaio al Kursaal Club di Bordighera. Il noto locale della città delle palme ospiterà infatti Matt Lecler, il cantautore di origini sanremesi protagonista della scena musicale pop emergente con il suo pezzo ‘Stop N’ Say’ grazie al quale sta facendo ballare tutti. Poi Ciro, il rapper sanremese di cui sono tutti in trepidante attesa per l’uscita del suo nuovo singolo ‘Monte’ programmata per il 23 gennaio, e infine Filippo Alborno, manager dei due cantanti, un nome che ultimamente abbiamo imparato a conoscere, protagonista sempre più affermato della scenda discografica giovanile. Insomma, per il 25 gennaio si prospetta una notte ricca di emozioni al Kursaal Club di Bordighera.