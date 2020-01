A Cervo, doppio appuntamento quest'oggi con i libri e la letteratura (foto)

Questa mattina, presso il Palazzo Viale di Cervo, si è svolto un incontro sull'importanza del libro: è stato siglato il Patto di Lettura di Cervo 2020/22 tra il Comune di Cervo, la scuola e le associazioni del territorio che promuovono il libro e la lettura. Erano presenti il Dirigente scolastico Dott.ssa Patrizia Brosini, la Cumpagnia du Servu, l'associazione ProArte, la pubblica assistenza Croce D'oro, la Protezione Civile, la Confraternita di Santa Caterina, l'Endas con la biblio-Margherita.

Sono intervenuti il sindaco di Cervo Lina Cha, Annina Elena, delegata alla cultura, la maestra Bianca Debernardi, dell'Endas, Francesca Rotta Gentile, curatrice delle iniziative letterarie ‘Cervo ti Strega’ e ‘Cervo in blu d'inchiostro’, l'autore Simone Perotti, Loretta Marchi, già direttrice della Biblioteca di Sanremo. La direttrice ha parlato della rilevanza del titolo di Città che legge che il Comune ha conseguito nel 2017 e nel biennio 2018/2021 assegnato dal Cepell , istituto autonomo del ministero dei beni culturali.

Nel pomeriggio alle ore 17 presso l'Oratorio di Santa Caterina lo scrittore Simone Perotti ha presentato Rapsodia mediterranea Ed. Mondadori: un libro che parla del “dopo”: dopo le paure che precedono le grandi decisioni, dopo la scelta fatale. Un libro di formazione, tra romanzo d’avventura e cahier filosofico.

Simone Perotti (1965), scrittore e marinaio. Ha pubblicato sedici libri, tra saggi e romanzi, ha scritto e condotto un programma televisivo per RAI 5, “Un’Altra Vita”, e ideato Progetto Mediterranea, spedizione culturale e scientifica a vela per tutto il Mediterraneo, il Mar Nero, l’Atlantico portoghese, spagnolo e

marocchino, trasformatasi, come racconta questo libro, in una grande avventura umana e filosofica.

Dopo una breve presentazione di Laura Arimondo, presidente della Cumpagnia du Servu e dell'ideatrice dell'iniziativa "Cervo in blu... d'inchiostro" Prof. Francesca Rotta Gentile, ha dialogato con l’autore la giornalista Alessandra Chiappori. Nel corso della serata sono stati eseguiti alcuni intermezzi musicali a cura dell’Associazione San Giorgio di Cervo.

Domani Domenica 19 gennaio - ore 17.00 – quarto appuntamento della rassegna: Cervo in blu...d'inchiostro - La Riviera dei Libri presso l'Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria di Imperia, Beatrice Masini Direttore Bompiani e traduttrice di "Harry Potter" - presenta Taccuino di una donna timida di Orsola Nemi Ed. Bompiani.



Foto Reportage a cura di Marcello Nan