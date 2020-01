A cena tra Autori e Sognatori con Roberto Emanuelli e il suo libro "Tu, ma per sempre"

Continua la rassegna invernale dell'associazione Due parole in riva al mare, ideata dalla libraia Nadia della Mondadori di Imperia via Bonfante , A cena tra Autori e Sognatori, III edizione presso il ristorante Bistrò I Sognatori di Imperia.

Che cos' è A cena tra Autori e Sognatori ?

Una cena in compagnia di uno scrittore per due Mercoledi sera al mese alle ore 20.30 in un format originale e alternativo si chiacchiera con lo scrittore per conoscere il suo nuovo libro ed entrare nel laboratorio della scrittura. Tutto questo assaporando del buon cibo e sorseggiando un bicchiere di vino. Non una classica presentazione frontale ma una chiacchiera con l' autori come si fa tra amici mentre si cena!

Mercoledì 22 gennaio alle ore 20.30 vedrà come protagonista Roberto Emanuelli per raccontare il suo ultimo libro Tu, ma per sempre edizioni DeAPlaneta.

Per salutare tutti i suoi lettori alle ore 19.00 Roberto Emanuelli vi aspetta per un firmacopie presso la nuova Mondadori di Imperia in via Bonfante 42.

Tu, ma per sempre. Roberto Emanuelli

Quanto coraggio ci vuole per tener stretto l’amore, anche quando fa male? Quanto coraggio ci vuole per rialzarsi dopo l’ennesima caduta? Quanto coraggio ci vuole per stare al fianco di un amico mentre il mondo gli crolla addosso? Quanto coraggio ci vuole per sedersi davanti a un tramonto, spingere lo sguardo oltre la linea dell’orizzonte e capire che chiunque può superare i propri limiti, chiunque può essere infinito? E per imparare ad amarsi, fregandosene dei giudizi altrui, saltando fuori dalla gabbia che hai intorno, quanto coraggio ci vuole?

Lorenzo e Marzia sono amici da poco, uniti dalla musica, quella che lui suona da sempre, per passione e per mettere insieme uno stipendio, e che per lei fa parte del regalo di compleanno che sta preparando per Riccardo, l’amore della sua vita. Hanno storie diverse, Lorenzo e Marzia: lui ha trentasette anni, è nato in una periferia popolare ma vive in un palazzo elegante del centro di Roma, con la sua bellissima moglie Ginevra e una splendida bambina di tre anni e mezzo, per la quale farebbe qualunque cosa; Marzia di anni ne ha diciotto, si è appena trasferita con la famiglia alla Garbatella, trovando nuove compagne con cui condividere le emozioni più forti, compresa la paura per l’esame di maturità. Rompendo ogni schema e con la tenerezza dirompente delle vere amicizie, loro e un gruppo fantastico di persone pronte in ogni momento ad aiutarle affronteranno un’estate destinata a cambiare tutto, attraverso cadute dolorose, altalene di dubbi, errori inattesi e momenti di irrefrenabile gioia. Con la voglia di credere nell’amore, sempre, a qualunque costo, e di urlare al mondo la magia di un bacio, la poesia di un sorriso, la bellezza dei propri sogni!

Per partecipare è necessario prenotare (3392877093 oppure 0183/63179).

Il costo della serata è di 35 euro e comprende antipasto, primo, dolce, caffè, acqua, un bicchiere di vino + una copia del libro autografato.