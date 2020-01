Ventimiglia: frana di via Toscanini, l'assessore Ascheri "Situazione complessa, ci vorrà almeno un mese di lavoro"

"Per giovedì dovremmo avere il progetto per sottoporlo alla giunta e l’importo dei costi da sostenere".



Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici di Ventimiglia, Gianni Ascheri, interviene sulla questione della frana di via Toscanini, dove martedì sono caduti circa 350 metri cubi dai roccia. Sono giorni che il Comune è al lavoro per risolvere la situazione. Sui prossimi step necessari, l'assessore Ascheri ha detto: "Bisogna ancora capire quali reti e chiodature prevederanno il geologo e l’ingegnare incaricati. Penso che poi ci vorrà almeno un mese di lavoro tra approvvigionamento materiale e lavori veri e propri".



"La situazione è complessa e quindi la strada dovrà rimanere chiusa. - conclude Ascheri - Per fortuna vi sono altre vie e nessuno è rimasto bloccato".