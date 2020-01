Imperia: nuovo sversamento fognario nella zona del pennello, intervento di Amat ma il Comune vorrebbe risolvere definitivamente il problema

Disagi nella zona del 'pennello' ad Imperia, dove sono in molti ad aver segnalato allagamenti e miasmi. Una situazione creatasi a causa di uno sversamento fognario.



Il Comune si è già attivato con l'assessore Laura Gandolfo che ha subito chiesto l'intervento di Amat. La situazione è stata posta sotto controllo ma non è la prima volta che si presenta questa criticità.



Dietro la mancata risoluzione del problema c'è un'annosa questione, "...nata da un ricorso al TAR relativo alla definizione della proprietà del tratto fognario. - conferma l'assessore Gandolfo - Da tempo il Comune è al lavoro per trovare un accordo con la controparte al fine di ripristinare tutto il tratto ed evitare ulteriori sversamenti".