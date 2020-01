Imperia: la Polizia arresta una donna per tentato furto ad un negozio di corso Garibaldi

Un'imperiese di 52 anni è stata arrestata questa mattina per tentato furto ai danni della nota boutique cittadina.



La donna è stata sorpresa dalla Polizia intorno alle 6.00 armata di martello, intenta a rovistare all’interno dell’esercizio commerciale sito in corso Garibaldi, dopo averne frantumato una vetrina. La donna, con precedenti specifici oltre ad un episodio di minaccia e guida in stato di ebbrezza, è stata tratta in arresto per furto aggravato dall’uso di violenza sulle cose e stamane il Giudice del Tribunale di Imperia ne ha convalidato la misura.