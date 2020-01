Doppia donazione per i reparti di pediatria ad Imperia e Sanremo: grazie alla generosità migliora l'offerta sanitaria di ASL1 (Foto e Video)

Da quest'oggi i reparti di pediatria degli ospedali di Imperia e Sanremo potranno usufruire di nuove apparecchiature per i loro piccoli pazienti. Un gesto nato dalla solidarietà di due associazioni: la “BeneFit-TiAmo” di Diano Castello e la “Old Stars” Sanremo.



Due erogatori di ossigeno ad alto flusso donati alla ASL 1. Alla cerimonia di consegna nei reparti di Imperia e Sanremo erano presenti: la vicepresidente ed assessore alla sanità di Regione Liguria, Sonia Viale, il direttore generale ASL1, Marco Damonte Prioli, il Direttore Amministrativo di ASL1, Elisabetta Nigi, il direttore del dipartimento materno infantile, Riccardo Borea e Antonio Ferrari per la direzione medica di Imperia. La donazione è avvenuta per mano dei rappresentanti delle due associazioni: Barbara Ramoino e Patrick Di Bella, rispettivamente presidente e vicepresidente di “BeneFit-TiAmo” e Claudio Muià, presidente della Old Stars Sanremo.Quelle regalate ai due ospedali sono importanti apparecchiature utilizzate in caso i neonati, lattanti e bambini manifestino una insufficienza respiratoria. Grazie a questi erogatori i piccoli pazienti ricevono ossigeno ad alto flusso, ossigeno riscaldato ed umidificato. Inoltre, l'associazione BeneFit-TiAmo ha donato anche un nuovo cardio monitor all'Ospedale di Imperia.

“Ringrazio le associazioni oggi presenti per queste donazioni a favore della pediatria di Sanremo e Imperia l'attenzione verso i nostri piccoli pazienti è costante e testimonia un modello di intervento sul territorio basato sulla collaborazione, la disponibilità e il sostegno reciproco verso le realtà più fragili e delicate” - ha detto il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli.