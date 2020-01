Camporosso: primo incontro sulla comunicazione non violenta nell'ambito del progetto di educazione alla legalità

Al Centro Falcone in Località Bigauda, grande partecipazione al primo di una serie di incontri anche quest’anno organizzati nell’ambito del progetto “EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA” da: Comune di Camporosso e Libera insieme a Polizia di Stato, Istituto comprensivo “Val Nervia”, altri Istituti Scolastici, Enti e Associazioni che aderiscono da anni al progetto.

Al centro dell’interesse “La comunicazione non violenta” come tema interdisciplinare approfondito da Michele Gagliardo Referente Nazionale di Libera Formazione, che ha coinvolto in una interessante riflessione insegnanti, avvocati, studenti ed educatori.

Il prossimo appuntamento sarà il 31 gennaio dalle ore 20,30 con il Michele Di Lecce, Magistrato, già Procuratore Capo di Genova, attualmente Garante di Ateneo presso l’Università di Genova.