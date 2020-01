Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 18 e domenica 19 gennaio in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 18 GENNAIO

SANREMO

11.30. Incontro rivolto tutti i bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni con possibilità di partecipare alla produzione dell'opera ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioacchino Rossini in una originale edizione per voci bianche. A cura del maestro Cesare Depaulis. Sede dell’associazione L.A.M. a palazzo Spinola in piazza Dei Dolori 7 (primo piano), info 349 3244517



17.00. Primo Congresso cittadino delle Sardine, aperto a tutti i membri del gruppo Facebook Sardine Ponentine con proiezione di un documentario e dibattito tra i partecipanti sui princìpi, le aspettative e le proposte del movimento. Federazione Operaia Sanremese

17.30. Per al rassegna ‘Fiori di carta’, presentazione de Il ‘Pensiero di Sanremo’. Cronache scelte 1900-1909 (2019)’ a cura di Gerson Maceri. Sarà presente il Curatore Fabio Barricalla. Museo del Fiore, Floriseum, Corso Cavallotti 113

20.00. Cena di Gala in occasione della nascita di ‘Suavitatis, Food Beverage & Taste’, nuova associazione culturale del Ponente Ligure. Sala Biribissi del Casinò, info e prenotazioni 346 0876303

23.30. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Andreino ‘The Voice’, Stefano Riva ‘Resident Dj’ con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620

IMPERIA



11.00. Tradizionale cerimonia di omaggio presso la tomba del prof. Nino Lamboglia nel 43° anniversario della morte. Intervengono il parroco della Basilica Concattedrale di S. Maurizio Mons. Lucio Fabbris e l’arch. Cristina Tealdi, Socia della Sezione di Imperia dell’ IISL. Cimitero di Porto Maurizio



15.30. Nell’ambito della rassegna ‘Castelvecchio e borghi’, incontro/concerto del musicista Edmondo Romano dal titolo ‘Il vento che suona’. Oratorio della Assunta di Costa di Oneglia in via Carmine, ingresso libero

21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, Enrico Bonavera porta in scena ‘Il vino e suo figlio’, tratto da ‘Il navigatore del Diluvio’ di Mario Brelich. Spazio di via Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222



21.15. ‘Guglielmetti falegname, tranviere e partigiano’: spettacolo portato in scena dal Teatro dell'Ortica di Genova con Antonio Carletti e Mirco Bonomi, un racconto a due voci sulla Genova degli anni '20, '30 e '40 e sulla resistenza in città. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 4955513

VENTIMIGLIA



9.30. Incontro sul tema dello ‘Ius culturae’ tenuto dal professor Enrico Biale, docente di filosofia politica all’Università del Piemonte Orientale che approfondirà l’argomento partendo dalle considerazioni sui ‘Diritti Civili e ambiguità della politica’. Evento a cura Scuola di Pace di Ventimiglia. Centro Sociale Spes, Via Limone Piemonte 63



15.00-17.00. Primo incontro della 5° edizione del Laboratorio di Scrittura Creativa. 6 incontri di sabato, dalle 15 alle 17 (anche 8/29 febbraio - 14 marzo - 4 aprile - 9 maggio). Via Roma 51, info 320 0221011



16.00. ‘La cultura della donazione degli organi: tra etica, scienza e norme’: convegno organizzato dal Lions Club Ventimiglia con relatori S.E. il Vescovo di Ventimiglia-Sanremo Mons. Antonio Suetta, il coordinatore regionale del Centro Trapianti dell’Ospedale San Martino di Genova, Prof. Andrea Gianelli Castiglione, il Presidente della Fondazione Banca degli Occhi Dr. Gian Mario Moretti, gli avvocati Mabel Riolfo e Tiziana Panetta. Modera la Dott.ssa Beba Molinari. Biblioteca Civica Aprosiana, Chiostro di S. Agostino

BORDIGHERA

10.30. Secondo incontro del corso di massaggio infantile gratuito rivolto a genitori tenuto dalla dott.ssa Elisa Soleri e organizzato dal Consultorio Familiare Centro Promozione Famiglia. Ex seminario di Bordighera in via Aurelia 143 (tutti i sabati fino all’8 febbraio), info 327 1412875 (sms)

CERVO



17.00. Per la rassegna ‘Cervo in blu… d’inchiostro’, Simone Perotti presenta Rapsodia Mediterranea (ed. Mondadori). Dialoga con l’autore la giornalista Alessandra Chiappori. Oratorio di Santa Caterina



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. Per la rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali, spettacolo ‘Chi dice Donna’della compagnia Fabricateatro di Imperia. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (più info)

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)



ROCCHETTA NERVINA



14.30. ‘Rocchetta ti aspetta’: due giorni di festa per la fine dell’isolamento subito a causa dei recenti eventi idrogeologici (per leggere il programma cliccare questo link)

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

15.00-16.00. 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: giornata porte aperte. Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5, ingresso libero (più info)

20.00. 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: spettacolo di selezione. Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5 (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

DOMENICA 19 GENNAIO

SANREMO



10.00-17.00. Apertura straordinaria della Pinacoteca Rambaldi a Coldirodi in occasione della festa patronale di San Sebastiano

10.30. ‘Infrastrutture e Ambiente’: incontro pubblico organizzato da ‘Liguria Popolare’ con tavola rotonda alla quale partecipano Giovanni Toti, Marco Bucci, Edoardo Rixi, Maurizio Lupi, Massimiliano Iacobucci, Carlo Bagnasco e Andrea Costa. Teatro Centrale



11.30. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro con discussione libera promosso dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, partecipazione libera



18.30. Per la rassegna ‘Venticinque note’, showcase del musicista Andrea Giraudo. Sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino, ingresso libero



IMPERIA



10.30. 1° Cross Parco Urbano su un circuito dedicato ai cadetti/e e ragazzi/e rispettivamente di 2.000 mt. e 1.500 mt con percosro all’interno del Parco Urbano su sterrato e prato. Evento a cura della Società Club Marathon Imperia. Ritrovo presso il Palazzetto dello Sport



17.00. Per ‘Cervo blu… d’inchiostro’, Beatrice Masini, Direttore Bompiani e traduttrice di ‘Harry Potter’, presenta ‘Taccuino di una donna timida di Orsola Nemi’ (ed. Bompiani). Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ingresso libero



VENTIMIGLIA



8.30. Itinerario ad anello al villaggio medioevale di Peillon, a pochi chilometri da Nizza, partendo da La Grave de Peille, accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone Ponentetrekking (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608



TAGGIA



9.00. Escursione da Colle Melosa al Monte Grai accompagnati da una guida ambientale ed escursionistica iscritta ad AIGAE (10 euro). Ritrovo presso parcheggio stazione di Taggia, info 347 6006939

SANTO STEFANO AL MARE



9.00-19.00. Mercatino di artigianato, curiosità e non solo. Piazze del Paese (tutte le terze domeniche del mese)

DIANO MARINA



11.00 & 16.00. Festa di Sant'Antonio Abate: S. Messa Pontificale presieduta dal Vescovo diocesano S.E. Mons. Guglielmo Borghetti ed animata dalla Corale Don Angelo Bianco (h 11) + alle 16, Canto dei Vespri e Processione con l'effigie del Santo, con la partecipazione della Banda musicale ‘Città di Diano Marina’, le Confraternite e le Associazioni Laicali, Benedizione solenne dell'Assemblea. Chiesa Parrocchiale S. Antonio Abate



ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA



10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

PIEVE DI TECO



8.30. Escursione guidata sulle tracce del lupo a cura dell’Associazione Monesi Young (10 euro). Ritrovo a Pieve di Teco, info 333 6853041



14.30. Presentazione del progetto definitivo della variante di Pieve di Teco- Ormea traforo di valico Armo-Cantarana. Evento a cura della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, Camera di Commercio di Cuneo e da Eurocin Geie. Auditorium Rambaldi (info)



ROCCHETTA NERVINA



9.30. ‘Rocchetta ti aspetta’: due giorni di festa per la fine dell’isolamento subito a causa dei recenti eventi idrogeologici (per leggere il programma cliccare questo link)



FRANCIA

MONACO

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

10.30 & 15.00. 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: spettacolo di selezione. Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5 (più info)

16.30. ‘Zize, Le One Miss Show’: caffè-teatro con Thierry Wilson. Théâtre des Variétés (più info)





