Il Consiglio Comunale di Vallecrosia è convocato in sessione straordinaria di prima convocazione per mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 19.00 nella Sala Polivalente di via C. Colombo.

Tra gli altri punti all’Ordine del Giorno: lo scioglimento della convenzione di segreteria con il Comune di Ceriana e la costituzione convenzione di segreteria tra il comune di Villanova d'Albenga ed il comune di Vallecrosia.