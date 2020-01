L'assessore regionale Marco Scajola domani a Taggia e domenica, insieme a Toti, a Pieve di Teco e Rezzo

Sabato 18 gennaio, al mattino, l'assessore regionale Marco Scajola, sarà a Taggia, presso la Sala Polivalente della cooperativa Florcoop Sanremo, per portare i saluti della Regione Liguria, al Congresso regionale dei rappresentanti delle cooperative agricole e della pesca della Liguria.

Domenica 19 gennaio, insieme al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, sarà' a Pieve di Teco, presso l' Auditorium Rambaldi, per il secondo incontro di presentazione del progetto definitivo della "Variante Pieve di Teco-Ormea con traforo Armo-Cantarana", meeting organizzato da Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio di Cuneo e da Eurocin Giei. Infine, sempre domenica, si recherà a Rezzo, con il Presidente della Regione Giovanni Toti, per incontrare il sindaco Renato Adorno e fare il punto della situazione alla luce degli eventi legati al maltempo che hanno colpito fortemente la frazione di Cenova, per la quale la Regione Liguria ha già stanziato un primo finanziamento di € 240.000.