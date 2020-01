Politica |

'2 ciapetti con Federico' in formato 'On the road' con Simone Baggioli: "In tutto il 2019 solo 3 adesioni a Forza Italia" (Video)

Il neo commissario provinciale di Forza Italia inaugura il format "estemporaneo" di '2 ciapetti con Federico' e parla del suo nuovo incarico, di Claudio Scajola e di Gaetano Scullino.

"Le adesioni in Forza Italia registrate in tutto il 2019 erano state tre, tra cui io, quindi c'è tanto da fare ...". A dichiararlo è stato il neo commissario provinciale di Forza Italia Simone Baggioli, nominato alla fine della scorsa settimana, nella prima intervista di "2 ciapetti con Federico... in the Roas'. Si tratta di un format che sarà 'improvvisato' con interviste estemporanee realizzate per strada da Federico Marchi tramite video selfie con i protagonisti della vita politica, sociale, culturale, economica del ponente ligure. "Voglio dare il massimo per cercare di ricostruire un partito che purtroppo oggi vive un momento di difficoltà ed è in affanno - ha detto Baggioli - siamo al 5%. Il mio obiettivo è quello di includere e non di escludere. Dobbiamo infatti coinvolgere le persone che negli anni scorsi erano state escluse. Bisogna tenere in considerazione sia i giovani sia le persone con esperienza politica ed amministrativa. Credo che infatti sindaci di grande esperienza, come Claudio Scajola e Gaetano Scullino, potranno dare un grande aiuto". Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni, commenti e dove si potrà aprire un dibattito tra lettori sui temi trattati in trasmissione: FACEBOOK https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico e INSTAGRAM https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

