Imperia: il Liceo 'Vieusseux' promuove l’Arte sul Territorio con la mostra “Uno sguardo nel profondo”

La mostra, rientra nel progetto scuola attiva Castelvecchio e Borghi del MIBACT, tra il liceo Scientifico e Classico 'Vieusseux' di Imperia e la scuola media 'Sauro'. Il progetto scolastico vuole tramite l’arte promuovere e valorizzare l’entroterra ligure e promuove la cultura sul territorio.

I quadri esposti sono: “I giorni della malinconia”, rappresenta la ricerca di se stessi, il senso di smarrimento interiore, l’angoscia del vivere, l’incertezza del futuro. “Le stanze delle emozioni”, rappresentano le emozioni profonde dell’animo umano quali :la tristezza, la paura ,la gioia.

L’elogio delle arti: pittura, scultura, architettura, la poesia e la musica. Esse sono abilità che permettono di elevare l’animo umano e di suscitare emozioni.

L’arte è capace di trasmettere emozioni in un processo empatico l’osservatore rivive nelle opere della professoressa Rianna un percorso emozionale che lo immedesima in esse. Oggi più che mai l’analisi delle emozioni, dei sentimenti è fondamentale per la conoscenza di sé e nella relazione umana.