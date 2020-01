Bordighera: prosegue il successo della rassegna 'Fughe di Teatro e Umorismo', ieri Gioele Dix (Foto e Video)

Successo di pubblico, nonostante l'anticipo a ieri, per ‘Vorrei essere figlio di un uomo felice’, lo spettacolo di Gioele Dix al Palazzo del Parco di Bordighera.

Dopo lo strepitoso successo degli Oblivion che hanno fatto registrare un tutto esaurito, è entrata ieri nel vivo la seconda stagione di 'Fughe di Teatro...e di Umorismo' a Bordighera. Dix ha vissuto il palco come interprete e autore di un coinvolgente viaggio, regalando un monologo intenso, personale ed estremamente divertente che ruota attorno all’idea della paternità: sia essa ignorata, perduta, cercata o ritrovata. Un viaggio che usa come guida l’Odissea toccando liberamente lungo il percorso autori molto amati e illuminanti legami con la storia familiare dell’attore.





All’inizio dell’Odissea, Ulisse è assente e lontano. A Itaca, nessuno sa se sia ancora vivo e se mai farà ritorno, persino gli dei discutono a lungo sulla sua sorte. Omero, come il più navigato degli sceneggiatori, sceglie di ritardare l’entrata in scena del suo primo attore. E con lui, l’apparizione di personaggi e avvenimenti strabilianti che renderanno indimenticabile il suo viaggio, rievocato proprio da Ulisse in una sorta di lungo flashback. Inizia così un percorso attraverso i primi quattro canti dell’Odissea, meno conosciuti e frequentati, che narrano però di un altro viaggio - meno spettacolare, ma altrettanto determinante - quello del figlio di Ulisse alla ricerca del padre. Un breve ma intenso romanzo di formazione, in cui Telemaco prova a uscire dall’ombra e imparare a crescere, partendo da Itaca sulle tracce dell’illustre e ingombrante genitore che non ha mai conosciuto, in un lungo itinerario per mare e per terra fitto di incontri rivelatori.



In “Vorrei essere figlio di un uomo felice”, Gioele Dix racconta e approfondisce con il suo stile unico una vicenda letteraria e umana fitta di simboli, recitando, raccontando, improvvisando e commentando. Con la sua affilata ironia e pescando dalla sua storia personale e dagli autori che più ama, Dix mette in scena un recital vivace e documentato per affermare il comune destino dei figli: la lotta individuale per meritare l’amore e l’eredità dei padri.

(Foto e video di Eugenio Conte)