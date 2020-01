Bordighera: al Palazzo del Parco una serata magica con Gioele Dix e il suo “Vorrei essere figlio di un uomo felice”

“L’odissea del figlio di Ulisse, ovvero come crescere con un padre lontano” di e con l’istrionico Dix ha saputo regalare una bellissima serata al pubblico di Bordighera, confermando la possibilità per il teatro di far ridere, riflettere, emozionarsi e, perché no, commuoversi.

Ed ora attesa per il quarto appuntamento con Enzo Iacchetti e Pino Quartullo, in arrivo a Palazzo del Parco sabato 1 febbraio alle 21 con “Hollywood Burger”.

La rassegna è realizzata con il contributo del Comune di Bordighera; organizzata e diretta da Nidodiragno Produzioni/CMC e da Claudia Claudiano.