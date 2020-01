70° Festival di Sanremo: per i bookmakers il favorito numero uno è Anastasio. Seguono Achille Lauro, Alberto Urso e Francesco Gabbani

Anche il Festival di Sanremo non sfugge alle logiche degli scommettitori e, come ogni anno, i bookmakers pubblicano le loro quote. Sia per Snai che per Eurobet il favorito numero uno è Anastasio, vincitore della 12ª edizione di X-Factor. Le due piattaforme lo propongono quotato a 5.



Al secondo posto Achille Lauro, Alberto Urso e Francesco Gabbani (quest’ultimo solo per Snai) a 6. Per Snai la classifica prosegue così: Giordana Angi (7), Enrico Nigiotti (8), Marco Masini (8), Raphael Gualazzi (15), Pinguini Tattici Nucleari (15), Levante (15), Michele Zarrillo (20), Tosca (20), Piero Pelù (20), Le Vibrazioni (25), Riki (25). Chiude la graduatori il gruppo dei quotati a 33: Elettra Lamborghini, Rita Pavone, Paolo Jannacci, Junior Cally, Rancore e la coppia formata da Morgan e Bugo.



Diverse le quotazioni di Eurobet: detto di Anastasio favorito a 5, la classifica prosegue con Achille Lauro (6), Alberto Urso (6), Irene Grandi (7), Giordana Angi (9), Pinguni Tattici Nucleari (9), Francesco Gabbani (11), Elodie (15), Levante (15), Enrico Nigiotti (17), Riki (17), Raphael Gualazzi (21), Marco Masini (21), Diodato (26), Le Vibrazioni (26), Michele Zarrillo (26), Elettra Lamborghini (31), Piero Pelù (31), Morgan con Bugo (41), Rancore (41), Junior Cally (51), Paolo Jannacci (67).