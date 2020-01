70° Festival di Sanremo: Amadeus mette in piazza tutta l’ansia dell’amico Fiorello “Non so ancora cosa farò?” (Video)

Simpatico siparietto a margine della conferenza stampa del 70° Festival di Sanremo al Casinò. Amadeus ha fatto sentire a tutti i giornalisti presenti in teatro il messaggio vocale inviato dall’amico di sempre, Fiorello: “Mi hai messo già ansia, non so ancora una m***** di cosa farò, non lo so!”.

Lo show man, volto di punta di RaiPlay, sarà a Sanremo per tutta la settimana festivaliera, ma è ancora mistero sul suo ruolo al 70° Festival. Possibile che sia il ‘cane sciolto’ che ha annunciato Amadeus, ma è altrettanto probabile che, invece, la Rai abbia studiato nel dettaglio il ruolo di Fiorello, ma che ci sia il consueto riserbo per non rovinare la sorpresa.