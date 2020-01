Gianni Verrando confermato presidente della categoria “Benessere Sanitari e Affini” di Confartigianato Imperia

Gianni Verrando è stato riconfermato come presidente della categoria “Benessere Sanitari e Affini” della Confartigianato della provincia di Imperia. La sua elezione è avvenuta in occasione della recente assemblea di categoria che si è svolta a Sanremo. Ad affiancare Gianni Verrando (Responsabile Odontotecnici) sarà il direttivo composto da Mattia Brunazzi (Cosmetica) e Matteo Buffa (Centri Riabilitazione).

Durante la riunione si sono affrontati i temi giudicati come prioritari per un programma di lavoro. In particolare il nuovo direttivo ha dichiarato la volontà di tenere alta l’attenzione sul tema della qualità del servizio offerto e sul rispetto delle regole contro una concorrenza sleale.