Ventimiglia: frana di via Toscanini, caduti circa 350 metri cubi di terra. Si punta a riaprire la strada lunedì

Proseguono i lavori in via Toscanini per la rimozione della terra franata sulla strada tre giorni fa. Il Comune è impegnato nel trasporto dei circa 350 metri cubi di roccia caduti sulla carreggiata, mentre i rocciatori sono ancora impegnati per far cadere in maniera controllata la terra rimasta attaccata al fronte franato.

Sotto gli occhi dei responsabili comunali, la terra franata sarà trasportata in discarica e la roccia sarà messa in sicurezza per evitare nuovi ingenti crolli. L'obiettivo dell'amministrazione è quella di riaprire la strada (almeno in un senso solo) per lunedì.