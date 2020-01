Taggia: trovato l'uomo francese che ieri pomeriggio aveva abbandonato l'auto su un viadotto, sta bene

E’ stato ritrovato nel corso della notte, vivo ma in stato confusionale, il francese che aveva abbandonato l’auto, nel tardo pomeriggio di ieri sull’Autostrada dei Fiori, all’altezza del km 119.700 sul viadotto tra le gallerie ‘Caravella’ e ‘Madonna della Corte’, poco prima del casello di Taggia, in direzione Francia.

Alcuni automobilisti, infatti, avevano notato un’auto con targa francese abbandonata sul viadotto ed hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i tecnici della A10 e la Polizia Stradale, che hanno trovato la macchina aperta e con le chiavi dentro. C’è stato il forte timore che il conducente avesse saltato dal viadotto e, per questo, sul posto sono fatti intervenire i Vigili del Fuoco che hanno eseguito una serie di controlli anche sotto il viadotto.

In nottata l’uomo è stato visto camminare in autostrada, nella zona di Taggia, ed oggi gli agenti della Stradale lo ascolteranno per capire cosa effettivamente sia successo. L’uomo fortunatamente sta bene.