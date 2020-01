Guasto sulla linea ferroviaria francese: forti ritardi al confine e gravi disagi per i viaggiatori

Venerdì nero per chi si è messo in viaggio in treno diretto verso la Francia o per rientrare in Italia. Nel pomeriggio il traffico ferroviario ha subito forti ritardi nel tratto transalpino, per un guasto alla linea elettrica.



In alcuni casi i viaggiatori sono rimasti fermi anche più di un'ora nella stazione di Ventimiglia ad aspettare che il treno diretto oltre confine fosse autorizzato a mettersi in marcia. Altri invece sono riusciti ad arrivare a Mentone e da lì a raggiungere la città di confine grazie a dei passaggi in auto o facendosi venire a prendere da amici e parenti.