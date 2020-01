Ventimiglia punta sulla doppia pista ciclabile: il Comune siglerà l’accordo con FS per l’acquisizione del terreno parallelo a corso Genova

Non solo la pista ciclabile sul mare, Ventimiglia ne vuole una seconda. E così il sindaco Gaetano Scullino ha annunciato l’accordo di programma che sarà siglato entro fine mese con FS per l’acquisizione dell’area parallela a corso Genova, dal teatro romano alla stazione.

“Abbiamo messo nero su bianco una seconda pista ciclabile che costeggi corso Genova, in centro - ha dichiarato Scullino - ci devono dare quel terreno dismesso”. Un progetto tanto ambizioso quanto rivoluzionario per la città di confine che, per il momento, progetta la pista che scorrerà sul lungomare con la passeggiata ‘a sbalzo’ sulle spiagge. Ma la sola idea di una seconda pista, questa volta più in centro, stuzzica non poco sia l’amministrazione che i cittadini che amano la mobilità ‘green’.