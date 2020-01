Marsiglia sbarca a Torino con la Bouillabasse

Sarà una serata all’insegna dei sapori forti e delle tradizioni culinarie provenzali, quella in programma lunedì 20 gennaio, a partire dalle 19, da Rivendita2 (Piazza della Repubblica 3) insegna torinese del Gruppo Food & Drink. Protagonista dell’evento sarà infatti la Bouillabaisse, la tipica zuppa di pesce di Marsiglia, un piatto semplice e ghiotto allo stesso tempo, a base di triglie, scorfano, cozze, zafferano, grongo servita con crostoni di pane all’aglio nero e salsa rouille. Il menù sarà poi completato dalla Panissa di Marsiglia con calamaretti crudi, dalle Alici alla Poverella e, come dolce, da una sfera di cioccolato, yuzu e gin taggiasco. Come da tradizione di Affini e Rivendita2, ogni piatto sarà accompagnato da un cocktail realizzato ad hoc dall’Headbarman Michele Marzella e il suo staff, per un foodpairing creativo e tutto da scoprire. Ospiti della serata, che introdurranno i partecipanti nel magico mondo della Bouillabaisse (a cominciare dallo svelare il nome corretto di questa pietanza!) saranno il Professore italo-francese Alessandro Felis, agronomo, giornalista, critico enogastronomico, studioso della storia del cibo e del vino e il Professor Alessandro Ricci Docente di enogastronomia e vice presidente dell’Istituto Giolitti di Torino.

Per info e prenotazioni 011.0243270