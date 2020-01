Domani ultimo Open Day all'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia, sarà possibile iscriversi tutto il giorno

Domani, sabato 18 dicembre, ultimo appuntamento con i tre Open Day all’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia. La principale opportunità offerta domani sarà di potersi già iscrivere, durante tutto il giorno.



Questo istituto è una vera e propria eccellenza che ogni anno conquista importanti riconoscimenti nel panorama nazionale ed internazionale, formando i giovani sia per la cucina che per la sala.



Agli studenti che si recheranno in visita nella sede sul lungomare dell’Istituto E.Ruffini - D.Aicardi, verrà proposto anche un concorso per aspiranti chef. In che cosa consiste? Ai partecipanti sarà richiesta ‘creatività’ utilizzando il materiale messo a disposizione dalla scuola. Bisognerà essere abili nell’inventarsi una ricetta che dovrà avere al suo interno fiori eduli, vera e propria ricchezza di questo territorio del ponente ligure.



In palio ci sono le lezioni con gli chef dell’Alberghiero ma soprattutto l’opportunità di arrivare a partecipare all’edizione 2020 del Gef, il Festival Mondiale di Creatività della Scuola. La 22ª edizione del famoso appuntamento quest’anno sarà arricchito dalla prima edizione del concorso “Un fiore in cucina”, in programma ad Aprile del prossimo anno.



Queste giornate permettono di avvicinarsi al mondo della cucina e non solo, offerto da una delle più importanti scuole italiane.