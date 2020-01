Bando autostrade: il Mit accetta le proposte della Regione per l’Aurelia Bis e gli svincoli di Camporosso e Cipressa (Video)

Due giorni fa il Mit ha pubblicato il bando per la gestione della A12 e della A10 e la Regione Liguria annuncia l’ok alle proposte per sviluppare l’autostrada Savona-Ventimiglia. Lo ha annunciato questa mattina l’assessore regionale Giacomo Giampedrone durante la conferenza stampa della Regione a Savona. “Nell’interlocuzione con il Mit per il bando abbiamo presentato le nostre proposte e sono state accettate” ha annunciato Giampedrone.

Si tratta di interventi molto attesi, su tutti quelli che riguardano lo svincolo dell’Aurelia Bis a San Martino (15 milioni di euro) e la realizzazione di una ‘asta stradale’ tra Sanremo Foce e lo svincolo autostradale Sanremo Ovest (100 milioni). A Ventimiglia è stato proposto il progetto per la strada sulla sponda destra del Roya (5 milioni) oltre alla realizzazione dello svincolo autostradale di Camporosso/Vallecrosia (35 milioni). Tra le proposte della Regione al Mit anche il potenziamento e la messa in sicurezza della strada di adduzione tra lo svincolo di Arma di Taggia e l’innesto dell’Aurelia Bis (4 milioni) e la realizzazione del casello autostradale di Cipressa (40 milioni).