A Taggia una mozione contro la gara regionale per il trasporto sanitario, Napoli "Spero che durante la votazione si vada oltre i colori politici"

La questione della gara per il trasporto sanitario, il bando Alisa per l'affidamento dei servizi non in urgenza e le aspre critiche arrivate dal mondo delle pubbliche assistenze (Ne abbiamo parlato QUI) approderà per la prima volta in un consiglio comunale della provincia di Imperia. Infatti, a Taggia, il consigliere comunale di minoranza, Luca Napoli ha presentato una mozione per chiedere all'amministrazione del sindaco Mario Conio, di attivarsi con Regione affinché venga annullato il bando emesso dall'Azienda Sanitaria Ligure.



Il documento porta la firma del solo Luca Napoli, anche se condiviso dall'intero gruppo de 'Il Passo Giusto e ricalca un'analoga presa di posizione assunta recentemente dal gruppo del Partito Democratico regionale. Il consigliere della minoranza tabiese entrando nel dettaglio ha spiegato: "il testo del DDL 270/2006, prevede una classificazione servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti in: a) servizi di soccorso e salvataggio; b) servizi di trasporto in ambulanza qualificato; c) servizi di trasporto di pazienti in ambulanza. Inoltre dispone nel nuovo art. 43ter alla l.r. 41/2006, le modalità di affidamento dei servizi prevedendo per i servizi alla lettera c) la possibilità di affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica, di affidamento ad enti del Terzo settore o ancora un affidamento congiunto dei servizi a) b) e c). Con determinazione n. 473 del 18/12/2019 Alisa ha indetto, prima della conclusione dell’iter del disegno di legge in Commissione, una gara per l’affidamento dei servizi di trasporto interno di pazienti e materiale biologico per conto delle Aziende Sanitarie Locali, Enti Ospedalieri, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi) con scadenza al 20 febbraio".



"Questa gara - aggiunge Napoli - interessa anche servizi oggetto della riforma prevista dal DDL n. 270 andando quindi ad inficiare il percorso di condivisione iniziato e attualmente in corso col Consiglio Regionale e con le Pubbliche Assistenze di riorganizzazione organiche e coordinata dei servizi. Chiediamo al sindaco ed agli organi di maggioranza di attivarsi in tutte le sedi opportune per procedere in tempi rapidi ad una ​revoca della gara indetta da Alisa​".



"L'idea è che l'amministrazione comunale parli con Regione Liguria affinché si possa ​riaprire il confronto iniziato in II Commissione con le Pubbliche Assistenze per procedere celermente alla approvazione delle nuove norme regolanti i servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti. - conclude Luca Napoli - La mia speranza è che al momento della votazione si scelga di andare oltre i colori politici e si voti con il buonsenso per la salvaguardia delle pubbliche assistenze e dei comitati locali della Croce Rossa".



Taggia potrebbe fare da apripista sulla questione. Infatti, analoga mozione potrebbe presto fare capolino anche all'interno di altri consigli comunali, in particolare Sanremo ed Imperia.