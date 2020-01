Sanremo: sabato prossimo torna l'appuntamento 'Benvenuti al Cassini' dalle 9 con l'Open day

Il Liceo Cassini di Sanremo, come negli anni passati, e come già lo scorso dicembre, sabato aprirà le porte della scuola agli alunni che frequentano la terza media, per far vivere loro una giornata da “Liceali Al Cassini”.

I giovanissimi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado incontreranno studenti e docenti del Cassini, che offriranno loro ‘un assaggio’ delle lezioni liceali. Come sempre la proposta formativa del liceo è ampia e variegata, sia per la presenza di tre indirizzi di studio, classico, scientifico e linguistico, sia per la pluralità delle proposte didattiche e metodologiche, sia per la vasta gamma dei progetti che completano i tradizionali curricula.

Sabato dalle 9 alle 12 i futuri ‘Cassiniani’ saranno guidati dai tutor attraverso i percorsi organizzati dagli studenti e dagli insegnanti dei vari indirizzi, che li aiuteranno ad intraprendere la strada migliore per il futuro scolastico.

“Semplicemente comunicazione”; “Cogli l’attimo”; “Le parole del greco: il lessico della felicità”; “Dalla letteratura alla filosofia: il mito di Atteone”; “La lingua di Charlie and the chocolate factory”; “Eroi in fondo al mare”: sono solo alcune delle attività che il Cassini offrirà ai giovanissimi. Le proposte proseguono con “Cantamos el alfabeto”, “L'alfabeto Яusso”, “Willkommen!”, “Descubriendo a van Gogh” per l’indirizzo linguistico, “Viaggio nel microcosmo”, “Mettiamoci in moto con l’elettricità e non solo”, “Mettiamoci in gioco con la matematica” per l’indirizzo scientifico.

Dalle 14.30 i genitori e i ragazzi, accompagnati ancora dai nostri tutor, potranno effettuare un tour dei locali del Liceo e alle 16.30 nell'aula magna di Villa Magnolie in seduta plenaria i genitori potranno fare conoscenza dei docenti e del dirigente scolastico Dottor Claudio Valleggi.